Per Cgil e Cisl di Brescia il bonus Natale «è solo un brodino caldo»

Flavio Archetti

Entrambe le segreterie sindacali sottolineano l’esigenza di «rinnovare i contratti di categoria», evitando «provvedimenti estemporanei»

2 ' di lettura

Il bonus Natale, secondo Cgil e Cisl, non rappresenta una soluzione ai problemi del lavoro e degli stipendi - © www.giornaledibrescia.it

Per i rappresentanti dei lavoratori, il bonus Natale «non è la soluzione ai problemi del lavoro e degli stipendi», ma una sorta di «brodino caldo». Per entrambe le segreterie sindacali bresciane di Cgil e Cisl, la lotta alle difficoltà economiche delle famiglie e al caro vita che si mangia il potere d’acquisto deve stare soprattutto «nel rinnovo dei contratti di categoria» e non in «provvedimenti estemporanei». Bonus Natale: a chi spetta e come richiederlo I contratti di categoria Secondo France