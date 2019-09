Passirano, i tavoli di Mara premiati da Horizon 2020

La collezione di tavoli Follow, tavoli dotati di un sistema meccanico di regolazione dell’altezza integrato e brevettato da Mara, storica azienda bresciana specializzata nella produzione di sistemi ed elementi d’arredo, è stata riconosciuta dalla Comunità Europea come prodotto unico e innovativo.

Il progetto, infatti, ha ricevuto un contributo dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 per garantire la sua industrializzazione. Considerato come un mezzo per stimolare la crescita economica e creare nuovi posti di lavoro, Horizon 2020 gode del sostegno politico dei leader e dei membri del Parlamento europeo ed ha come obiettivo quello di garantire che l’Europa produca scienza di livello mondiale, eliminando gli ostacoli all’innovazione e renda più facile, sia per i settori pubblici che privati, lavorare insieme per creare innovazione.

«Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi che la nostra ultima collezione Follow sia stata apprezzata e riconosciuta anche dalla Comunità Europea - commenta Laura Marchina, AD di Mara - Questo prezioso riconoscimento conferma come la direzione intrapresa anni fa da mio padre Luciano del continuo innovare e ricercare, per garantire la competitività sul mercato, sia la scelta vincente».ù

Follow è la prima collezione al mondo di tavoli sit-stand con sistema meccanico sviluppato per migliorare benessere e comfort delle persone negli ambienti di lavoro, in linea con la normativa europea EN 527-1:2011.

