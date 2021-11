Parte il bonus terme: come funziona e come si richiede

Da domani, 8 novembre, si potrà prenotare il bonus terme a partire dalle 12 direttamente presso le strutture termali accreditate. L’elenco completo è disponibile sul sito bonusterme.invitalia.it.

Il bonus è un’agevolazione che permette di ottenere uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali fino a un massimo di 200 euro. La prenotazione potrà essere effettuata contattando la struttura via telefono, email o sito internet. La struttura dovrà a sua volta accedere alla piattaforma per la prenotazione e in seguito rilasciare l’attestato di prenotazione all’utente.

La prenotazione avrà una durata massima di 60 giorni, entro i quali si potrà usufruire dei servizi termali. Ogni cittadino maggiorenne residente in Italia ha diritto a un bonus solo e potrà utilizzarlo solo dove si è prenotato. La cifra massima rimborsabile è di 200 euro, l’eventuale differenza è a carico del singolo utente. Non ci sono limiti di Isee o legati al nucleo familiare.

In Lombardia sono 9 le terme accreditate, di cui due in provincia di Brescia: le Terme di Boario, a Darfo Boario Terme, e le Terme di Sirmione, sul lago di Garda.

Il bonus può essere utilizzato anche per accedere soltanto ad alcune strutture, come la piscina, o per ricevere trattamenti estetici, sanitari termali, esami diagnostici e visite specialistiche. Non copre invece i servizi di ristorazione o pernottamento delle strutture termali che ne dispongono.

La misura era stata introdotta con il decreto legge del 14 agosto del 2020, ma è stato attuato solo a inizio luglio 2021. Per il bonus terme sono stati stanziati 53 milioni: significa che verranno erogati gli sconti fino a quando sarà esaurito il fondo.

