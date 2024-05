Ovdamatic, anche la pausa caffè sarà in «digitale»: investiti 4,6 milioni di euro

Angela Dessì

La società bresciana, che quest’anno spegne 50 candeline, ha chiuso il 2023 con un fatturato di 23,4 milioni di euro, in crescita del 13,5% sul precedente esercizio

2 ' di lettura

Pierpaolo Turotti è amministratore delegato e presidente di Ovdamatic - © www.giornaledibrescia.it

Crescono i volumi e il primo mezzo secolo di storia si chiude con il botto. La bresciana Ovdamatic, leader nel settore del «vending» (distributori automatici) ha chiuso il 2023 con un fatturato di 23,4 milioni di euro, in crescita del 13,5% sul precedente esercizio (20,6 milioni), complici l’aumento del prezzo medio delle erogazioni e del numero delle erogazioni stesse (+6,1%). Bene anche il margine operativo lordo (Ebitda), a quota 5,36 milioni, in aumento del 25,03% sul 2022 (4,28 milioni), me