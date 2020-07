Ops su Ubi: Intesa San Paolo alza il prezzo

Intesa Sanpaolo per conquistare Ubi mette sul piatto altri 652 milioni di euro. Ora il controvalore monetario complessivo dell'Offerta è pari a 4,12 miliardi, di cui 3,47 miliardi quanto al corrispettivo in azioni e 652.242.533 euro in denaro.

La decisione, presa col supporto dell'advisor finanziario, tiene in considerazione, spiega la banca, «i dati più recenti di mercato per riflettere il mutato contesto macroeconomico a seguito della pandemia da Covid-19, la situazione economico-patrimoniale e finanziaria di Intesa Sanpaolo e di Ubi Banca riportata nella trimestrale, il piano industriale aggiornato di Ubi Banca, gli effetti economico patrimoniali e finanziari in relazione alla creazione di valore sia nello scenario base, con una partecipazione al 50% più un'azione, sia nello scenario teorico in cui la partecipazione di Intesa raggiunge il 100% con la fusione.

