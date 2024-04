Olimpiadi invernali, la Due Esse Impianti riqualificherà il palaghiaccio di Cortina

Giuliana Mossoni

La società di Sonico ha vinto il bando di oltre 12 milioni con la bergamasca Ecoedile

2 ' di lettura

L'azienda camuna riqualificherà il palaghiaccio di Cortina © www.giornaledibrescia.it

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 parleranno sicuramente camuno. Non solo per l’ospitalità che, con tutta probabilità, l’alta Vallecamonica darà ad alcune squadre per gli allenamenti e per la partecipazione di alcuni atleti valligiani alle gare. Ma anche per l’eccellenza del tessuto imprenditoriale camuno: sarà l’azienda Due Esse Impianti di Sonico a effettuare i lavori di ampliamento e riqualificazione del palaghiaccio di Cortina, sede sia delle prove olimpiche per il curling sia dell’