Occupazione e lavori pubblici: modelli e problemi dell’edilizia nel tg Economia di Teletutto

È stato il nuovo progetto per agevolare l’accesso al mondo del lavoro ai richiedenti asilo, lanciato da Ance e Confcooperative, ad aprire il tg economia andato in onda lunedì 20 maggio su Teletutto. Un’opportunità preziosa per l’integrazione sociale dei migranti, ma anche per lo sviluppo delle imprese delle costruzioni, che faticano a trovare personale qualificato per il lavoro nei cantieri. L’accordo è stato siglato nei giorni scorsi in Prefettura e l’interesse è alto anche da parte di altri settori della nostra economia, che potrebbero presto replicare il modello.

Nel corso della puntata si è parlato anche del nuovo prezziario regionale dei lavori pubblici, su cui l’Ordine degli Ingegneri ha preso una posizione critica. «Alcuni rincari sono ingiustificati» spiega la presidente Laura Boldi. In attesa del software che consenta ai professionisti di gestire i dati e considerata la carenza di personale nei comuni, il rischio è che molti cantieri si fermino. Con un danno per l’intera economia.

Spazio poi alle rivendicazioni degli autotrasportatori, con la Fai di Brescia che si rafforza a livello territoriale e chiede più considerazione anche in Europa, agli ultimi dati sulla produzione industriale e al bando di Regione Lombardia riservato le startup.