La Nordival di Rovato in primo piano nel Tg Economia

Ultima edizione dell’anno del Tg Economia in onda come sempre il lunedì sera alle 20.05. Ad aprirlo un servizio sulla Nordival che è stata premiata, da prima classificata, al Galà dei Bilanci del Giornale di Brescia nella categoria di fatturato tra 25 e 50 milioni.

Spazio poi al bilancio di fine anno di Confapi che, per bocca del suo presidente Pierluigi Cordua, sottolinea come andare in direzione green sia auspicabile e corretto, ma che occorre però tener conto dei tempi necessari al mondo produttivo.

La formazione e le nuove sfide sono state poi al centro dell’assemblea annuale dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia, mentre un servizio è dedicato alla rielezione con voto unanime di Gionatan Bonomelli alla guida dell’Associazione dei Consorzi forestali della Lombardia.

Infine il professor Menoncin nel suo approfondimento ha tracciato un excursus dell’andamento del 2024, 25esimo anno dall’adozione dell’Euro, dal punto di vista delle politiche economiche internazionali.

Ora il Tg Economia, curato e condotto da Laura Bergami, si ferma per qualche settimana: riprenderà regolarmente lunedì 13 gennaio alle 20.05.