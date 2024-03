Non c’è crisi per i capannoni industriali: a Brescia impennata della domanda e dei prezzi

Flavio Archetti

La saturazione delle aree lungo la Brebemi e l’A4 fa crescere la richiesta nei territorio interni della Bassa

Un capannone industriale

Il valore dei capannoni a Brescia è ancora in aumento e non teme confronti, nonostante la crisi del mercato, con le province vicine. Gli ultimi dati messi a disposizione dell’Ufficio studi del gruppo Tecnocasa dicono che nel primo semestre 2023 il metro quadro bresciano del capannone nuovo si è apprezzato sullo stesso periodo del 2022 dell’1,7%, mentre quello usato è salito dell’1,2%. Simile la situazione per i capannoni in affitto, con il «nuovo» aumentato dell’1,3% e l’«usato» dell’1%. Allo st