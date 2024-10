Nocivelli Abp, presa una maxi commessa da 500 milioni di euro

Il gruppo di Castegnato realizzerà e gestirà le nuove sedi ospedaliere della città di Torino

La sede di Abp Nocivelli © www.giornaledibrescia.it

Un’operazione della durata di trent’anni e per un valore complessivo di mezzo miliardo di euro. La Nocivelli Abp chiude con il botto il terzo trimestre dell’anno: il gruppo di Castegnato realizzerà il nuovo «Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione» della città di Torino. In altre parole, la società bresciana, quotata nel segmento Euronext growth Milan, si è aggiudicata in Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) con il Consorzio Sis il progetto per la costruzione e la gestione del