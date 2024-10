Nella classifica di Mediobanca ci sono 65 imprese eccellenti bresciane

Camillo Facchini

In testa c’è sempre A2A, seguita dalle siderurgiche Duferco e Feralpi Group, mentre quarta è la cooperativa Cef

3 ' di lettura

65 aziende bresciane tra le eccellenze

Eni supera Enel nella classifica dei fatturati 2023 dell'industria e dei servizi; Intesa Sanpaolo si conferma al primo posto tra le banche per attivo tangibile. Mentre per quanto riguarda Brescia, la prima società per fatturato resta la mutiutility A2A, seguita dalle siderurgiche Duferco Italia e Feralpi Group. Il rapporto È quanto emerge dalla 59esima edizione del rapporto su Le Principali Società Italiane realizzato dall'Area Studi di Mediobanca. Lo studio analizza i bilanci 2023 di 2.881 azie