Nel Tg Economia si parla della possibilità per le Pmi di quotarsi in Borsa

Lunedì 30 settembre alle 20.05 è andata in onda una nuova edizione del Tg Economia di Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it), che potete rivedere in cover a questo articolo.

L’appuntamento è stato dedicato all’incontro che Banca Valsabbina ha organizzato al teatro Der Must per spiegare agli imprenditori bresciani perché, anche per le Pmi, quotarsi in Borsa, sul mercato Euronext rappresenta un plus. Oltre ad essere, com’è ovvio, un canale per ottenere capitale, fa anche aumentare la reputazione aziendale. A patto, chiaramente di essere un’azienda solida e di avere buone potenzialità.

Si parla poi del congresso dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, riuniti a Villa Fenaroli a Rezzato, hanno affrontato il tema del Codice della crisi d’impresa, uno strumento fondamentale per affiancare in ottica conservativa le imprese in difficoltà. Fra i servizi anche quello sull’incontro organizzato da Confindustria Brescia che ha visto come relatore l’esperto di neuroscienze Paolo Borzacchiello. Si è parlato di intelligenza artificiale, umana e linguistica.