Nel Tg Economia, il grana padano tracciato in blockchain

Dal caseificio Torre Pallavicina arriva il grana padano tracciato in blockchain. È di questo che si è parlato nel servizio di apertura della nuova edizione del Tg Economia di Teletutto, andato in onda lunedì 7 ottobre alle 20.05.

B2cheese

Un paio d’anni fa sembrava che le blockchain fossero destinate a spopolare oltre che nel mondo delle criptovalute, anche in quello del mercato reale. In realtà non è stato esattamente così. A decidere, però, di produrre tracciando passaggio per passaggio l’intero processo e «incatenarlo» è stato un caseificio: la cooperativa Torre Pallavicino. La coop ha presentato la forma «zero» di grana padano al B2cheese di Bergamo.

Piano Transizione 5.0

Transizione 5.0: un'occasione da non perdere

Fra gli altri temi toccati c’è, poi, quello del piano Transizione 5.0 a cui il Giornale di Brescia dedica due pagine ogni martedì.

Si parla, infine, anche di lavoro inclusivo e dei nuovi corsi di Isfor che, fra gli altri, propone percorsi di Yoga e mindfulness. Francesco Menoncin, il professore di Politica Economica di Unibs, nella sua rubrica spiega, poi, a cosa sono dovuti gli alti e bassi delle quotazioni dell’oro.