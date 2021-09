Nasce il primo Bitcoin Village: uno sportello per le criptovalute

Un punto di contatto fisico per la compravendita di bitcoin, la formazione e l’assistenza. Apre a Darfo, in via Roma 37, il primo Bitcoin Village delle province di Brescia e Bergamo, tra i pionieri in Italia. In sella un giovane ingegnere di Darfo, Valerio Dalla Costa, appassionato di criptovalute, che realizza il suo sogno.

Nel mondo del totalmente virtuale, c’è bisogno di un punto di contatto fisico per avvicinarsi a un settore, quello della tecnologia bitcoin, che «prima di tutto va compreso a fondo e il bitcoin Village va in questa direzione - spiega Dalla Costa -, offendo a tutti formazione e competenze per comprendere il cambiamento in corso e iniziare a far parte in prima persona di una rivoluzione».

