Montini, nel futuro c’è il concordato in continuità

L’azienda di Roncadelle ha presentato domanda. Tra il 4 e il 18 novembre si esprimeranno i creditori: omologa attesa entro inizio 2025

Montini lavora la ghisa e ha uno stabilimento a Roncadelle e uno a Travagliato

Chissà a quante persone, a capo chino e immerse nei loro pensieri, sarà capitato di vedere impresso su un tombino lungo le strade di una qualsiasi città, non solo in Italia, il nome Montini. E non è un caso perché la società con sede a Roncadelle è l’ultima azienda in Italia produttrice di chiusini e caditoie, prodotti che ad oggi arrivano ormai quasi esclusivamente dai Paesi del Far East e dalla Turchia. Un marchio storico quindi quello della realtà aziendale che opera nel campo della lavorazio