Micro Pmi e grandi idee: se mancano i fondi, ecco come trovarli

Micro imprese non vuol dire micro idee. Anzi. Spesso i casi di successo più innovativi affondano le radici nella creatività delle imprese più piccole. Eppure, bisogna dirlo, solo con i sogni a occhi aperti non ci si costruiscono le aziende: servono fondi, capitali, finanziamenti. Verrebbe da alzare le mani, di questi tempi. Eppure, le possibilità non mancano, basta solo coglierle. O meglio, a volte sarebbe sufficiente anche solo sapere che esistono.

Lo sa bene la Camera di Commercio di Brescia che insieme all’agenzia di marketing Gummy Industries ha organizzato l’incontro «Business Afternoon», in programma mercoledì 10 luglio a 16.30 in via Luigi Einaudi 23 in città. Lo scopo è informare i proprietari delle piccole e medie imprese sulle possibilità esistenti e concrete (moltissime) di adesione a bandi e finanziamenti camerali, applicabili a più attività (consulenze, hardware e software 4.0, digitale e green economy). L’appuntamento, con ingresso gratuito, è aperto a tutti previa registrazione online.

Non sarà il solito convegno frontale ipertecnico, anche se non mancherà una parte di approfondimento sui bandi Impresa 4.0 gestita da un esperto di Camera di Commercio. A raccontarsi saranno proprio le aziende di casa nostra (ma non solo) che, usufruendo di quei finanziamenti, hanno centrato i loro obiettivi e hanno visto crescere le loro imprese. Tre le storie sul palco: Sun68, Ultrafab e Kilowatt.

Il primo è il punto vendita bresciano del marchio di abbigliamento Sun68, che investendo in un piano di strategia digitale ha potuto uniformare la propria identità e la comunicazione, sviluppando la community dei clienti locali. Ultrafab è invece un’azienda bresciana che sviluppa schede informatiche per far parlare tra loro vecchi e nuovi macchinari, consentendo alle ditte di ottimizzare le risorse hardware che già possiedono. Arriva invece da Bologna l’esperienza di Kilowatt, start up e incubatore di idee nel campo del sociale e dell’ambiente, che sviluppa progetti di rigenerazione urbana e aziendale. In chiusura di giornata, non mancherà un momento di networking con aperitivo, per agevolare lo scambio di idee e suggerimenti tra imprenditori.

