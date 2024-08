Metro di Parigi più silenziosa grazie alle ruote della Lucchini Rs

Camillo Facchini

Anche i nuovi treni in funzione per le Olimpiadi monteranno lo speciale sistema «pneumatic» dell’azienda bresciana

«Oh là là» avevano esclamato i passeggeri parigini del metrò quando, silenziosi, i treni entravano nelle stazioni e ne uscivano senza far rumore. La sorpresa aveva una regia bresciana: le ruote silenziate sono prodotte dalla Lucchini Rs di Lovere. Lo sport di questi giorni con le Olimpiadi questa volta non c’entra, c’entra semmai la qualità: dallo scorso anno, Lucchini Rs ha iniziato a fornire ruote ausiliarie ad Alstom per i loro treni «Metro Pneumatique» (Mp) nella metro di Parigi, gestita dal