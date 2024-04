Metelli inaugura il nuovo sito in Cina e getta un ponte con il mercato Usa

Con la Taixin di Huzhou il gruppo bresciano dell’automotive rafforza anche la filiera produttiva: «Considerarlo il primo atto di un progetto di delocalizzazione sarebbe un errore»

3 ' di lettura

Il presidente Sergio Metelli - © www.giornaledibrescia.it

Con l’inaugurazione del nuovo sito produttivo a Huzhou, in Cina, avvenuta pochi giorni fa, la Metelli formalizza il conseguimento di una tappa fondamentale per l’evoluzione del suo piano strategico. «Due anni fa abbiamo acquisito la quota di maggioranza della Taixin - racconta il presidente Sergio Metelli, reduce dal recente viaggio in Oriente - e insieme ai nostri soci cinesi abbiamo completato il percorso di sviluppo dell’azienda con la costruzione di un nuovo stabilimento di 17mila metri quad