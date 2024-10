Metalmeccanici: il rinnovo del contratto nel Tg Economia

Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, che interessa oltre 100mila lavoratori nel Bresciano: è di questo che si è parlato nel servizio di apertura del Tg Economia andato in onda lunedì 21 ottobre alle 20.05 su Teletutto. Dalla proposta di Federmeccanica, presentata nei giorni scorsi in Confindustria, alle reazioni dei sindacati, abbiamo registrato posizioni che, almeno per ora, si mantengono distanti.

Abbiamo poi sintetizzato i principali contenuti della manovra finanziaria 2025, per scoprire quali saranno le novità e soprattutto le conferme per le imprese, a partire dalle agevolazioni per le nuove assunzioni. Tra i temi della settimana anche il ruolo dei giovani all’interno di Futura Expo.

Transizione 5.0

Transizione 5.0, Bertolotti: "Può funzionare, non sta funzionando"

Spazio poi al piano Transizione 5.0 a cui il Giornale di Brescia dedica due pagine ogni martedì, con un'intervista a Alberto Bertolotti, ad di Ibs Consulting, società di consulenza per la finanza agevolata.

E ancora le rubriche fisse: per analizzare l’andamento delle quotate bresciane nel corso dell’ultima settimana, insieme a Erminio Bissolotti, e per familiarizzare anche con le parole più complesse del linguaggio economico, grazie alla guida del prof. Francesco Menoncin.