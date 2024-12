Metalli, la Regione affianca le aziende negli obblighi ambientali europei

La filiera dovrà applicare le migliori tecniche disponibili in chiave sostenibile (Best available techniques, Bat). In una delibera lombarda tutte le informazioni utili

2 ' di lettura

Un laminatoio - © www.giornaledibrescia.it

L’Europa chiama, la Lombardia risponde. La Commissione ha in questi giorni introdotto una nuova serie di norme destinate alle aziende del settore della trasformazione dei metalli ferrosi e non, finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’attività produttiva. Si tratta nello specifico dell’obbligo di applicazioni delle Best available techniques (Bat), ossia le migliori tecniche e tecnologie attualmente disponibili da impiegare in termini di produzione aziendale per raggiungere gli obi