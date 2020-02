Mercoledì di sciopero per chi consegna i pacchi Amazon

Incroceranno le braccia questo mercoledì gli addetti alle consegne che operano nell'ambito della filiera di Amazon in Lombardia. Lo annunciano Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil spiegando che sono previsti presidi davanti ai centri di smistamento di Buccinasco (Milano), Burago (Monza Brianza) e Origgio (Varese), tra le 6,45 e le 19.30. Si tratta di una prima giornata di protesta, spiegano i sindacati, a cui ne potranno seguire altre a sorpresa «se non arriveranno le risposte che chiediamo».

Tra queste buste paga «uguali per tutti ed in regola» sanando le situazioni pregresse riconoscendo ai lavoratori i «soldi persi». I sindacati chiedono anche «stabilizzazioni come da accordi, con precedenza ai più anziani», l'abbassamento dei carichi di lavoro e il riconoscimento dei dati prodotti dai fattorini.

