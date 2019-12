Mercato immobiliare: +9,8% nel 2019, traina la Lombardia

In Lombardia si scambiano il doppio delle case del Lazio (seconda regione con 72.500 transazioni), e più del doppio di Emilia Romagna (terza con 65.000), Veneto e Piemonte (rispettivamente quarta e quinta con stima a fine 2019 di 63.000 e 62.000 scambi).

Milano rappresenta il mercato principale residenziale della Regione, oltre a essere il secondo a livello nazionale dopo Roma. Le compravendite registrate nel capoluogo meneghino nel 2019 coprono il 18% del totale del territorio lombardo e il 66% dei capoluoghi, mentre il fatturato della città rappresenta oltre l'82% del giro d'affari realizzato nei capoluoghi.

Brescia e Monza si contendono il secondo posto nella classifica regionale. Brescia supera Monza per numero di compravendite, con 2.750 transazioni contro 2.050, mentre Monza registra un fatturato superiore di circa 77 milioni di euro rispetto alla concorrente (519 milioni di euro contro 442 milioni). Bergamo si colloca al quarto posto sia per fatturato, con il tre per cento del totale delle grandi città, che per numero di compravendite, con il quattro per cento del totale delle transazioni dei capoluoghi della Lombardia. Como e Varese pesano, in termini di fatturato, il due per cento sul totale dei capoluoghi regionali, con un andamento in crescita stabile, mentre registrano, per l'anno corrente, un numero di compravendite pari a rispettivamente 1.350 e 1.080 unità (corrispondenti al tre e al due per cento del totale). Cremona, Lecco, Lodi, Mantova e Pavia registrano ciascuna un fatturato pari all'un per cento del totale, confermando quanto rilevato nel corso del 2018, e un andamento analogo è previsto anche per il prossimo anno.

