Mercato della casa, lievitano i prezzi sul lago di Garda

Chi si aspettava un mercato della casa post-Covid in crisi non ha fatto i conti né con la propensione bresciana a investire nel mattone, né con la voglia di rinnovamento alimentata dal superbonus 110%.

Rispetto all'anno scorso infatti le compravendite sono più vivaci e il valore del metro quadro residenziale è cresciuto in molti Comuni della provincia e in quasi tutti i quartieri cittadini, con una media stimabile in 100 euro.

