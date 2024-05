Maxi perdita di 99 milioni di euro per Antares Vision, Mazzantini: «Nuovo piano a giugno»

A pesare «il buco» della controllata Usa, Rfxcell. Il 2023 si chiude con ricavi in crescita a 214 milioni

Macchinari di Antares Vision - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

La perdita nel bilancio 2023 di Antares Vision era per certi versi messa in conto. Ma nessuno immaginava sarebbe stata così corposa: 99,6 milioni di euro. Un risultato negativo frutto di poste straordinarie per 17,1 milioni di euro; dell’effetto della Ppa per 8,2 milioni e della svalutazione patrimoniale (in gergo impairment test del Goodwill) di 67 milioni di euro. Al netto delle svalutazioni il risultato netto normalizzato sarebbe stato negativo per 8,1 milioni, contro un valore positivo di 1,