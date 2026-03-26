Massari trasforma l’alta pasticceria in profumi (anche al panettone)

Dopo una vita dedicata alla ricerca dell’equilibrio tra tecnica e sensibilità nel mondo dell’alta pasticceria, Iginio Massari porta il suo linguaggio sensoriale in un nuovo ambito: la profumeria. Nasce così Iginio Massari Dolci Rituali Beauty Collection, il progetto sviluppato dal maestro bresciano della pasticceria insieme a International Beauty che trace l’universo olfattivo della pasticceria in una collezione di fragranze e rituali corpo.

Elemento centrale della collezione è il profumo, inteso come memoria invisibile capace di evocare emozioni e ricordi, proprio come accade con i grandi dolci. Il profumo diventa il punto di partenza per un rituale cosmetico completo, sviluppato attraverso diverse tipologie di prodotto pensate per accompagnare la cura del corpo in più momenti della giornata - Eau de Parfum, Shower Gel, Body Scrub, Body Lotion, Hair & Body Perfume Mist, Lip Balm, oltre a preziosi cofanetti regalo - costruendo un percorso sensoriale coerente che unisce texture, fragranza e gesto.

Le composizioni olfattive si ispirano alle materie prime e alle creazioni dell’alta pasticceria, dalla vaniglia al pistacchio, fino a preparazioni iconiche come il panettone o la crème brûlée - reinterpretate in chiave elegante e contemporanea.