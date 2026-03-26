Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Massari trasforma l’alta pasticceria in profumi (anche al panettone)

Le composizioni olfattive si ispirano alle materie prime e alle creazioni del maestro bresciano come la crème brûlée
  • La nuova linea di profumi di Iginio Massari
    La nuova linea di profumi di Iginio Massari
  • La nuova linea di profumi di Iginio Massari
    La nuova linea di profumi di Iginio Massari
  • La nuova linea di profumi di Iginio Massari
    La nuova linea di profumi di Iginio Massari
  • La nuova linea di profumi di Iginio Massari
    La nuova linea di profumi di Iginio Massari
  • La nuova linea di profumi di Iginio Massari
    La nuova linea di profumi di Iginio Massari
  • La nuova linea di profumi di Iginio Massari
    La nuova linea di profumi di Iginio Massari
AA

Dopo una vita dedicata alla ricerca dell’equilibrio tra tecnica e sensibilità nel mondo dell’alta pasticceria, Iginio Massari porta il suo linguaggio sensoriale in un nuovo ambito: la profumeria. Nasce così Iginio Massari Dolci Rituali Beauty Collection, il progetto sviluppato dal maestro bresciano della pasticceria insieme a International Beauty che trace l’universo olfattivo della pasticceria in una collezione di fragranze e rituali corpo.

Elemento centrale della collezione è il profumo, inteso come memoria invisibile capace di evocare emozioni e ricordi, proprio come accade con i grandi dolci. Il profumo diventa il punto di partenza per un rituale cosmetico completo, sviluppato attraverso diverse tipologie di prodotto pensate per accompagnare la cura del corpo in più momenti della giornata - Eau de Parfum, Shower Gel, Body Scrub, Body Lotion, Hair & Body Perfume Mist, Lip Balm, oltre a preziosi cofanetti regalo - costruendo un percorso sensoriale coerente che unisce texture, fragranza e gesto.

Le composizioni olfattive si ispirano alle materie prime e alle creazioni dell’alta pasticceria, dalla vaniglia al pistacchio, fino a preparazioni iconiche come il panettone o la crème brûlée - reinterpretate in chiave elegante e contemporanea.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Iginio massariBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario