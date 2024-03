Manuali Disney di educazione finanziaria: «L'economia di Zio Paperone» in edicola con il GdB

Scoprire i segreti del mondo finanziario attraverso i fumetti? A partire dal 2 marzo, per quattro sabati, saranno in edicola con il Giornale di Brescia i quattro volumi che compongono la collana «L’economia di Zio Paperone» (Il Sole 24 Ore). I libri sono acquistabili a 8.90 euro/l’uno (più il prezzo del quotidiano).

I manuali Disney sono un valido alleato per apprendere le basi dell'educazione finanziaria e imparare ad affrontare le scelte della vita quotidiana, in materia di denaro ed economia, in modo consapevole e con un pizzico di buonumore. Ogni libro contiene un approfondimento redazionale a cura di Marco lo Conte e una storia a fumetti di Zio Paperone.

I volumi, per imparare l’economia divertendosi, sono alla portata di tutti: sia per i più giovani, per avvicinarli ai temi dei consumi e del risparmio, sia per i grandi curiosi. Decisioni più profittevoli, pagare costi più bassi, sapere come «funziona» il denaro, difendersi dai truffatori e molto altro ancora: ogni libro è dedicato ad una sfera del mondo economico.

Di seguito, i quattro libri e quando trovarli in edicola.

Le uscite in edicola

Dal 2 marzo è in edicola con il quotidiano «Abc: concetti di base»: dal baratto alle app con Archimede apprendista affarista e l’investi-test.

Dal 9 marzo è disponibile «Risparmio e gestione»: come badare ai propri risparmi, seguendo anche Zio Paperone, pioniere del risparmio.

Dal 13 marzo è acquistabile «Spese e consumi»: criteri Esg, finanzia sostenibile e il ruolo determinante dell'azionariato attivo.

Infine, dal 23 marzo è in edicola con il GdB «Investimento e pianificazione»: perché investire, oltre i luoghi comuni e coltivando sogni «d’oro» come Zio Paperone.