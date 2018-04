Mancano le nocciole (italiane) per la Nutella

La Ferrero punta al made in Italy per la nocciola, uno dei principali ingredienti della Nutella. E, per raggiungere questo obiettivo, l'azienda di Alba lancia il «Progetto Nocciola Italia», un piano ambizioso che auspica lo sviluppo, entro il 2025, di 20.000 ettari di nuove piantagioni di noccioleto, circa il 30% in più dell'attuale superficie.

Oggi la Ferrero utilizza nocciole prodotte in tutto il mondo. Arrivano dall'Italia, ma soprattutto dalla Turchia, dal Cile, dal Sudafrica. Il progetto - promosso dalla Ferrero - mira a sviluppare una produzione corilicola 100% italiana, attraverso la creazione di un sistema di sviluppo territoriale e un sostegno agli imprenditori agricoli.

L'Italia rappresenta oggi il secondo player a livello mondiale con una quota di mercato di circa il 12% della produzione globale di nocciola, la Turchia ha il 70% del mercato complessivo

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it