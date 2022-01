Lufthansa e Msc puntano alla maggioranza di Ita Airways

Il gruppo delle spedizioni e logistica Msc e il colosso dei cieli Lufthansa uniscono le forze per rilevare la maggioranza di Ita Airways. Le due società hanno infatti presentato una manifestazione di interesse, chiedendo un periodo di esclusiva di 90 giorni. Una mossa che ora dovrà passare al vaglio del Tesoro, azionista al 100%, per poi essere esaminata da un prossimo cda dell'aviolinea.

Ad ufficializzare la decisione delle due società è stata Msc, che in una nota diffusa nel tardo pomeriggio, ha svelato le carte, annunciando di aver manifestato oggi al Governo italiano il proprio interesse ad acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways: l'obiettivo è quello «di realizzare una partnership con il Governo italiano e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto», spiega il gruppo svizzero gestito dalla famiglia Aponte, facendo sapere anche che Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all'iniziativa. Msc e Lufthansa chiedono quindi periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi, soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence.

Ita Airways conferma di aver ricevuto oggi la manifestazione di interesse da parte delle due società per acquisire la maggioranza, lasciando che il governo italiano mantenga una quota di minoranza. Di fatto, Lufthansa diventerebbe il partner industriale, mentre i termini della partecipazione di Msc - che è la prima compagnia di gestione di linee cargo a livello mondiale oltre ad avere anche un'attività charter e una parte croceristica - alla partnership (come concordato dalla società di navigazione con Lufthansa) sarà definita durante la due diligence. Una possibile accelerazione sul tema dell'alleanza era nell'aria: da giorni infatti circolavano indiscrezioni su una stretta da parte della compagnia tedesca che sarebbe stata pronta a rilevare il 40% del capitale e l'annuncio sarebbe arrivato in settimana. Una precisazione della compagnia nel fine settimana aveva però fatto capire che prima della presentazione del piano strategico attesa al cda del 31 gennaio e l'apertura della data room nei giorni successivi, non erano ipotizzabili novità in fatto di alleanze.

Indiscrezioni su cui è stata interpellata in mattinata anche la Commissione Ue, che ha preferito non commentare notizie di stampa, facendo però notare che Lufthansa, ora che ha rimborsato «oltre il 75% dell'aiuto» ricevuto da Berlino per la sua ricapitalizzazione, può tornare a fare acquisizioni, perché il divieto imposto nel 2020 è ora revocato.

Ita si dice «soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi per offrire le prospettive migliori alla società stia cominciando ad avere i risultati attesi, ovvero una compagnia riconosciuta valida per partner di calibro internazionale sia sul trasporto passeggeri che sul cargo».

L'operazione, fanno notare da ambienti vicini all'aviolinea, dimostra il lavoro fatto in silenzio dal presidente Alfredo Altavilla per tessere le relazioni con le due società: una eventuale partnership con Msc e Lufthansa porterebbe un'integrazione sul fronte dei passeggeri, sul fronte del cargo, sul fronte dei charter, oltre alla sinergia su costi e acquisti, ma permetterebbe anche di salvaguardare Malpensa dal punto di vista del cargo. Un'operazione di privatizzazione, garantendo l'italianità con il mantenimento di una quota pubblica.

Ora la palla passa all'azionista di Ita, il Mef, che deve dare il proprio ok alla manifestazione di interesse. I cui dettagli verranno poi esaminati da un prossimo cda dell'aviolinea. Se ci fosse un semaforo verde, si potrebbe procedere all'apertura della data room, cui le due società avranno accesso esclusivo per i prossimi tre mesi. L'obiettivo sempre confermato dei vertici di Ita è di definire l'alleanza entro metà anno.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it