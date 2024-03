L’industria metalmeccanica bresciana chiude il 2023 in negativo

La Redazione Web

La dinamica media annua è nel complesso stagnante per le aziende meccaniche (-0,2%), mentre per quelle metallurgiche la flessione è stata più intensa (-1,8%). L’indagine del Centro Studi di Confindustria Brescia

5 ' di lettura

Il comparto metalmeccanico bresciano chiude il 2023 in negativo - © www.giornaledibrescia.it

L’attività produttiva delle imprese bresciane operanti nell’industria metalmeccanica chiude il 2023 in negativo: la dinamica media annua è nel complesso stagnante per le aziende meccaniche (-0,2%), mentre per quelle metallurgiche la flessione è stata più intensa (-1,8%). L’indagine A evidenziarlo è la più recente edizione dell’indagine trimestrale condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia su un panel di aziende associate. L’analisi ha inoltre evidenziato, nel quarto trimestre del 2023,