L’Hub della conoscenza per uscire dalle nebbie che avvolgono il nostro territorio

Nel passato la pianura lombarda era d’inverno costantemente avvolta in una densa nebbia. In questi ultimi decenni, questa nostalgica e romantica immagine è scomparsa. Ha lasciato spazio ad altri, purtroppo ben più inquietanti, offuscamenti. Quelli delle persone e delle imprese. Negli ultimi vent’anni si è fatta strada la percezione che la situazione fosse positiva.

E l’apparenza potrebbe dare ragione a questa visione: il panorama urbanistico, sociale e industriale in effetti non è peggiorato. Anzi. Ma è un’illusione. Perché questo adagiarsi sullo status-quo ci ha fatto perdere posizioni anche rispetto a Paesi precedentemente arretrati. È come se ci fossimo crogiolati e assuefatti alla nostra lentezza mentre altri Paesi facevano della velocità di cambiamento il loro tratto distintivo.

Leggi anche Hub della conoscenza: la mission della banca da bruco a farfalla e la necessaria metamorfosi

È in questo quadro che dobbiamo interpretare i giorni nostri: nella consapevolezza che non stiamo affrontando un periodo come altri. Intelligenza artificiale (IA), quantum computing, cambiamenti demografici, transizione ambientale rendono il contesto attuale del tutto peculiare. Mai nella storia industriale moderna abbiamo dovuto affrontare contemporaneamente così tante sfide. Viviamo in un periodo storico trasformativo. Non è solo un tema di progresso tecnologico che si porta con sé un incremento della produttività, ma, soprattutto, di cambiamento radicale del modo di lavorare delle persone (si pensi all’IA), di organizzare le catene di produzione (si guardi alla sfida ambientale), di progettare le relazioni con il mercato (ci si riferisca al commercio elettronico).

Ne siamo consapevoli? Abbiamo gli strumenti per affrontare questa rivoluzione? La nostra tesi è che la qualità del nostro inverno sia peggiorata. In primo luogo, perché è costante, in seconda battuta in quanto è caratterizzato da una nebbia pericolosa e diffusa: quella della non consapevolezza della urgenza del cambiamento. Viviamo in un inverno della conoscenza: è invece necessaria una discontinuità, serve nuova cultura che generi nuove competenze per affrontare le sfide che abbiamo di fronte.

È in questo contesto che nasce il progetto «Hub della conoscenza», che ad oggi vede coinvolti Cassa Padana, Politecnico di Milano e Istituto Capirola con il supporto della Provincia di Brescia. Un progetto di comunità, rivolto a manager, imprese e pubblica amministrazione. Guidati dalla consapevolezza che solo attraverso l’affermazione di una prospettiva sistemica orientata alla convergenza di scuola-impresa, università-impresa, imprese operanti a differenti livelli della catena del valore e PA-impresa, saremo in grado di sostenere la competitività della nostra pianura.

Partendo da quella bresciana, con l’ambizioso obiettivo di restituirle l’identità dimenticata, fatta di una storia caratterizzata da successivi cambiamenti drammatici e soluzioni geniali, capaci di produrre avanzamenti fino a determinarne l’attuale livello di eccellenza. Si tratta di un progetto che vuole affermare la centralità delle risorse immateriali come elemento cardine della competitività di territori e imprese. Dati, conoscenza, quantità e qualità delle relazioni tra soggetti economici e istituzionali, capacità di attrazione dei giovani talenti e progettazione di canali strutturati di accesso ai mercati finali saranno gli elementi chiave che faranno la differenza. Quando invece produzione e prodotto saranno condizioni necessarie ma non sufficienti per operare sul mercato.

L’auspicio è che questa iniziativa possa essere estesa ad altri territori che, come la Bassa Bresciana, si trovano di fronte, da un lato, a sfide così rilevanti e, dall’altro, non sono supportati da soggetti in grado di definire e orientare il cambiamento necessario. Non possiamo rassegnaci a che sia sempre inverno. Apriamo finestre per un risveglio di fiducia, mobilitazione e cambiamento.