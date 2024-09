L’export cinese affossa i prezzi dell’acciaio

La guerra russo ucraina e l’incerto quadro geopolitico influenzano pesantemente il comparto materie prime: costi logistici +342%

Un'azienda siderurgica - © www.giornaledibrescia.it

Passati i primi otto mesi del 2024, l’affacciarsi dell’ultimo quadrimestre stimola la formulazione di scenari, considerando che il Fmi ha confermato le stime di bassa crescita con persistenza dell’inflazione e di alti tassi di interesse in un quadro geopolitico complesso e incerto che - oltre al dramma dalle guerre in atto - vede il ritorno di politiche protezionistiche con inevitabili inceppamenti nelle catene di fornitura. Acciaio, Brescia da primato in Europa nel percorso di decarbonizzazione