Esserci per non rincorrere: le leggi Ue e l’attività di lobbying

L’iter normativo è diverso nei tempi da quello italiano, centrale perciò il ruolo della delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles

Le bandiere lombarda, italiana ed europea - © www.giornaledibrescia.it

Anche il tempo è relativo, a seconda che lo si guardi dall’Italia o da Bruxelles. Quando si parla di Europa sfugge spesso infatti che ciò che per la legislazione italiana è il futuro per quella continentale è invece già il passato. «È praticamente all’inizio la programmazione della politica di coesione 2021-2027, con l’avvio ritardato dal Covid, e già possiamo dire che siamo battute finali per l’impostazione di quella 2028-2034 – racconta un funzionario che lavora nel città centro nevralgico del