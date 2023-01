Le VideoNews Confapi approdano su Teletutto

Le VideoNews Confapi Brescia entrano nelle case di tutti i bresciani: a partire da domani, ogni mercoledì alle ore 20.05 su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre visibile nell’intera Lombardia.

«L’informazione sul territorio è una delle missioni che si propone la nostra associazione - dichiara il presidente di Confapi Brescia, Pierluigi Cordua -. L’obiettivo è fare crescere l’imprenditoria sul territorio e gli imprenditori: nel nostro notiziario settimanale affrontiamo, grazie alla collaborazione dei nostri esperti ed analisti, i grandi temi dell’economia, valorizzando storie d’impresa di successo, l’innovazione. Senza dimenticare il taglio di servizio alle imprese declinato nei bandi, finanza agevolata. Nell’anno di Brescia Capitale della cultura, anche la nostra associazione vuole muoversi in questo senso e fare cultura d’impresa a servizio del territorio».

I temi di domani

Lo sbarco su Teletutto è fissato per domani sera. Tra i temi che verranno affrontati nella prima giornata c’è quello delle infiltrazioni mafiose nelle imprese: l’arresto di Matteo Messina Denaro, riporta l’attenzione sulle infiltrazioni mafiose nelle imprese. Il quadro della situazione nell’intervista a Roberto Pennisi, già magistrato della Direzione Nazionale Antimafia.

Quindi le agevolazioni per i gasivori: Arera ha infatti prorogato con una seconda finestra l’apertura del portale gasivori per le imprese che vogliono ottenere agevolazioni. Ed ancora le previsioni congiunturali delle imprese che chiudono il quarto trimestre con note meno negative del previsto. Ed ancora un focus su metalli ed energia con Giancarlo Torlizzi, consulente Confapi per le materie prime: l’abbandono della Covid zero strategy in Cina e il forte calo del prezzo del gas delineano un 2023 migliore rispetto alle attese.

Uno studio in Confapi

Il notiziario, nato circa un anno fa, viene realizzato interamente da risorse interne nella sede di Confapi Brescia in via Lippi. L’associazione ha attrezzato un piccolo studio televisivo dove abbiamo telecamere (sia per l’interno sia per le riprese esterne) e computer per il montaggio dei servizi. Alla conduzione del programma VideoNews Confapi si alterneranno le giornaliste Carla Costa e Fiorenza Bonetti. Fino ad ora il notiziario era visibile solo attraverso le piattaforme online: su tutte Linkedin, Facebook ed Instagram. Da oggi VideoNews Confapi approda in televisione in tutta la Lombardia, su Teletutto il canale dei bresciani.

