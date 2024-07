Le nuove frontiere dell’export bresciano nel Tg Economia di Teletutto

Lunedì 30 giugno alle 20.05 è andata in onda su Teletutto una nuova edizione del Tg Economia. È stato dedicato ampio spazio al tema delle esportazioni, al centro della Convention mondiale delle Camere di Commercio, ospitata dalla nostra città nei giorni scorsi.

Siamo poi partiti dai dati, proponendovi un’analisi su andamento e prospettive dell’export delle imprese bresciane, per poi riflettere sulla necessità di ripensare modelli organizzativi e obiettivi, anche in tema di innovazione e sostenibilità. In una provincia come la nostra, con una forte vocazione all’internazionalizzazione, una ricerca di Confapi ha messo in luce inoltre come il freno alle esportazioni sia rappresentato più da fattori interni alle pmi che dal contesto geopolitico. Da qui la necessità di rafforzare la struttura delle imprese, crescendo nelle dimensioni e affidandosi a figure con competenze specifiche.

Come sempre non sono mancate tante notizie di attualità e le rubriche affidate ai nostri esperti.