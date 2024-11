Lavoro, Yliway avvicina domanda e offerta con una piattaforma social

Flavio Archetti

La startup ha tra i suoi soci anche professionisti bresciani. Già raccolti fondi per quasi 2 milioni

La piattaforma intende essere un luogo d'incontro per tutti gli attori

Nel 2023 la mancanza di coincidenze tra domanda e offerta di lavoro ha rallentato la crescita delle imprese e ridotto il benessere del nostro Paese. Una delle iniziative che mira a sanare questo gap, ormai noto a tutti come «mismatch», è stata presentata qualche giorno fa a Milano. Si chiama Yliway - sintesi di Your life’s way, La via della tua vita - è una startup fondata nel 2021 a Varese, conta su 205 soci (tra cui diversi professionisti bresciani), e ha l’ambizione di rivoluzionare il mondo