Lavoro sostenibile: sbarca a Brescia Labor Network

Sbarca a Brescia il network del lavoro sostenibile, un esempio di rete competitiva per piccole-medie imprese, professionisti e lavoratori autonomi. È stata presentata nei giorni scorsi all’hotel Vittoria la nuova «Labor Network», declinazione bresciana dell’associazione nata nel 2017 a Milano per promuovere la cultura dell’innovazione e del networking nel mondo del lavoro.

«Un punto rivoluzionario d’incontro e scambio tra professionalità diverse per aumentare il livello delle imprese e la formazione nel mondo del lavoro» è stato sottolineato dai soci fondatori. Scopo di Labor Network è diffondere la cultura del team building e del team working tra imprese, professionisti e lavoratori autonomi per approfondire una serie di tematiche di interesse comune attraverso la formazione. Possono aderire professionisti iscritti e non iscritti ad albi professionali, giuristi, magistrati, professori universitari, piccole e medie imprese, associazioni di categoria, addetti o responsabili delle risorse umane, addetti alle relazioni sindacali o industriali, responsabili privacy e sicurezza sul lavoro, psicologi del lavoro, comunicatori.

Due le sedi bresciane: in città, in via Orzinuovi, 3 ed a Rovato, in via Roma 44 (per contatti: [email protected] | 3355943780).

