Lavoro: il 2021 è migliore dei dati pre-Covid

C’è aria di ripresa nel mercato del lavoro bresciano. O, meglio, nel secondo trimestre 2021 ci sono numeri interessanti nella dinamica degli avviamenti al lavoro che segnano, prevedibilmente, una rilevante inversione di tendenza rispetto allo stesso periodo del 2020 ma superano nettamente anche i dati rilevati nel 2019 e nel 2018. Non è cosa da poco se consideriamo che 2018 e 2019 sono ancora anni di ripresa dell’economia locale.

I dati sono ricavati dalle Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro rilasciate presso i sistemi informatici delle Province e raccolti da Regione Lombardia. Gli avviamenti e le cessazioni riguardano persone avviate in aziende o unità locali di imprese con sede in provincia di Brescia; fanno riferimento alle pratiche che possono essere più di una l’anno per lo stesso lavoratore.

Questo è un articolo Per continuare a leggerlo, registrati gratuitamente Sei già registrato? ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it