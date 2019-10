Lavori in corso per l'apertura di Subway in centro a Brescia

È previsto per la fine di ottobre il termine dei lavori per l’apertura del nuovo fast food della catena Subway in via San Faustino, a Brescia.

Il locale aprirà al posto della libreria universitaria La Matricola, trasferitasi sul lato opposto della strada.

Fondata nel 1965, la catena statunitense è presente in oltre 100 paesi con più di 42mila ristoranti. L’annuncio dell’arrivo a Brescia era stato dato due anni fa, ma l’operazione si è concretizzata solo adesso.

Famoso per i «submarine sandwich», panini cioè di forma allungata, Subway ha superato McDonald’s per numero di punti vendita nel mondo.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it