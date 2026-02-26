Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Lavoro stagionale: «Non è solo portare un piatto al tavolo»

Simone Bottura
Andrea Maggioni, presidente di Salò Promotion: «Senza lavoratori molte attività sono a rischio apertura. Necessario cambiare la narrazione sull’impiego». Solo a Salò si cercano 50 lavoratori
Necessario cambiare il modo in cui si comunica la professionalità degli stagionali - © www.giornaledibrescia.it
Necessario cambiare il modo in cui si comunica la professionalità degli stagionali - © www.giornaledibrescia.it
AA

Il problema è cronico e generalizzato, ma il Garda soffre più di altri territori. Sul lago il dibattito si ripresenta puntuale ogni anno, quando la primavera e la stagione turistica bussano alle porte. «La stagione 2026 - dice Andrea Maggioni, presidente di Salò Promotion, l’associazione dei commercianti salodiani - ricomincerà fra meno di un mese. Ma diciamolo subito: come ogni anno, ci sono difficoltà nel reperire collaboratori».

Solo a Salò si cercano almeno una cinquantina di lavoratori: baristi, camerieri, cuochi, lavapiatti, facchini, fino a commesse e addetti al visual merchandising. Per agevolare l’incontro tra chi cerca lavoro e le attività, Salò Promotion ha lanciato anche quest’anno - come avviene da qualche stagione - una campagna di raccolta dei curricula vitae dei candidati interessati a lavorare nel settore turistico e commerciale (si possono inviare, con fototessera, all’indirizzo info@salopromotion.it; verranno poi inoltrati agli esercizi con posizioni aperte). L’obiettivo è mettere «la persona giusta al posto giusto».

Ma è evidente che il lavoro stagionale è sempre meno allettante.

Criticità

«Solo in Italia - dice Maggioni, che è vicepresidente nazionale di FIEPeT Confesercenti, la Federazione italiana esercenti pubblici e turistici - le ultime stime parlano di un’offerta annua media di circa 300mila posizioni, di cui quasi un quarto non riesce a essere coperto. Le conseguenze sono chiare: riduzione dell’offerta, chiusura di alcune attività e abbassamento dello standard qualitativo per i clienti».

Le cause principali includono orari di lavoro pesanti, turni nel fine settimana, salari non sempre competitivi e, soprattutto sul Garda, la difficoltà di reperire un alloggio per chi viene da fuori. Lungo la riviera benacense, chi ha una stanza libera la arreda alla bell’e meglio e la mette sul mercato degli affitti turistici settimanali, ben più remunerativo rispetto a quello delle locazioni di lungo periodo. Abitazioni per gli stagionali (come pure per i residenti, del resto) non se ne trovano, se non a costi insostenibili. Eppure, secondo Maggioni, qualcosa si è fatto: «I recenti rinnovi dei contratti nazionali di riferimento hanno prodotto sia un aumento delle retribuzioni dei collaboratori, sia un rafforzamento delle tutele».

Ma evidentemente non è sufficiente: «Occorre un salto di qualità - conclude Maggioni - nella narrazione del lavoro stagionale: collaborare in un bar, in un ristorante, in un hotel o in un campeggio non significa “portare un piatto al tavolo” o essere sfruttati, ma vivere un’esperienza umana e professionale che consente di conoscere migliaia di persone, migliorare una o due lingue straniere, affacciarsi al mercato del lavoro e acquisire un bagaglio di competenze che permette di girare il mondo».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
lavoratori stagionalilago di Garda
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario