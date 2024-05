L'approvazione dell’AI Act europeo nel Tg Economia di Teletutto

Nell’edizione del Tg Economia in onda lunedì 27 maggio si è parlato di intelligenza artificiale. A partire dalla recente approvazione dell’Ai Act europeo, passando per il lavoro che in Italia sta svolgendo la commissione tematica voluta dal Governo, fino alle ricadute in termini di occupazione e competenze per le imprese bresciane. «Un’opportunità che impone un cambio di passo culturale» come spiega in un’intervista Lorenzo Maternini, uno dei massimi esperti in materia.

Spazio poi ai temi fiscali, col debutto della dichiarazione dei redditi semplificata. Un modello intuitivo messo a punto dall’Agenzia delle Entrate per permettere a tutti i contribuenti di presentare il 730 in autonomia.

Poi il racconto della riorganizzazione di Ori Martin in chiave digitale. Grazie al software della bresciana Stain lo stabilimento siderurgico bresciano è diventato una cyberacciaieria.

Infine, siamo tornati a parlare di sostenibilità, spaziando dall’ambiente alle persone.