Lampo acquisisce MyZip, nasce un colosso bresciano del fashion

Luca Bordoni

Il primo brand fa capo alla Ditta Giovanni Lanfranchi di Palazzolo: «Tra noi valori condivisi»

Chiusure zip

Nasce un colosso bresciano nel settore delle zip e del fashion. Lampo by Ditta Giovanni Lanfranchi di Palazzolo, ha annunciato l’acquisizione di MyZip, realtà di Verolanuova specializzata nella produzione di zip per abbigliamento sportivo. «Questo accordo segna una svolta per entrambe le aziende, unendo così tradizione, innovazione e sostenibilità per affrontare nuove sfide nel panorama internazionale della moda e dell’abbigliamento tecnico», riporta una nota congiunta. Nello specifico, attraver