L’agricoltura bresciana regge nonostante clima ed emergenze sanitarie

Angela Dessì

Produzione lorda vendibile a quota 1,77 miliardi, in calo dell'1,7% rispetto all’annata precedente, che aveva registrato il valore record dal 2019

Cerealicoli in calo, Brescia provincia leader nel latte - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

Piogge ed emergenze sanitarie portano un po’ di instabilità all’annata agraria bresciana, che si chiude comunque in sostanziale tenuta rispetto ai valori record dell’anno scorso e conferma il ruolo di leadership della nostra provincia nello scenario nazionale. Dati alla mano, forniti da Coldiretti in occasione del tradizionale appuntamento annuale, l’annata 2023/24 si chiude con la produzione lorda vendibile (plv) a quota 1 miliardo e 775 milioni di euro, in calo dell’1,7% sul miliardo e 807 mil