La rivoluzione dei valori della GenZ: «Il posto del lavoro» è in edicola con il GdB

Fra stereotipi, nuova opportunità, rivoluzioni digitali e pandemie la GenZ sta riscrivendo il mercato del lavoro, alla ricerca del giusto work/life balance. Per comprendere appieno presente e futuro dei giovani in Italia, dall’11 luglio è in edicola con il Giornale di Brescia «Il posto del lavoro» la rivoluzione dei valori della GenZ (Il Sole 24 Ore; pp. 188) di Daniele Marini e Irene Lovato Menin. Il volume è acquistabile a 12.90 euro (più il quotidiano).

Il libro

In Italia, i giovani sono una risorsa preziosa ma sempre più scarsa. Spinti a emigrare all’estero in cerca di migliori opportunità, sono spesso vittime di stereotipi incapaci di cogliere le dinamiche che li caratterizzano. Vivono in un’epoca radicalmente diversa da quella delle generazioni precedenti, caratterizzata dalle ripercussioni della Pandemia, della rivoluzione digitale e della trasformazione del mondo del lavoro alla quale stanno contribuendo essi stessi.

Il concetto di «posto fisso» è ormai superato: i giovani guardano al lavoro come a un percorso dinamico, meno legato a un luogo fisico e più centrato sulla propria occupabilità.

Basato su approfondite ricerche condotte da Community Research&Analysis, in particolare per Federmeccanica e Fondazione Engim, questo saggio esplora le scelte dei giovani italiani, proponendo soluzioni per facilitarne l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro.

Gli autori

Daniele Marini è professore di Sociologia dei Processi Economici all’Università di Padova. Direttore scientifico di Community Research&Analysis, è editorialista del Sole 24 Ore.

Irene Lovato Menin è psicologa e ricercatrice, assegnista di ricerca all’Università di Padova, collabora alle ricerche di Community Research&Analysis. Scrive per Il Sole 24 Ore ed Economia Trentina.