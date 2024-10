La Leonessa si rafforza negli Usa per una commessa da 7,5 milioni

Prevista l’apertura di un sito anche a Seattle. La controllata Fad Assali investe in Polonia

L’insediamento industriale di La Leonessa e Fad Assali a Carpenedolo

Il brusco rallentamento della locomotiva tedesca e il conseguente indebolimento dell’industria europea preoccupano anche in casa de La Leonessa: «Non è solo una questione economica: nella crisi della Germania c’è anche un problema politico – concorda la presidente Gabriella Pasotti -. A livello industriale è venuta meno quella “visione unica” che è stata la loro forza per lungo tempo. Ho l’impressione che in questo momento anche loro non sanno come uscire da una situazione così complessa». A fro