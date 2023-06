La francese Lactalis completa l'acquisizione del gruppo Ambrosi

Il gruppo francese Lactalis completa l'acquisizione di Ambrosi, società bresciana specializzata nella produzione e vendita di prodotti caseari, su tutti Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Lactalis in una nota comunica di aver ricevuto tutte le necessarie autorizzazioni relative all'operazione che dovrebbe permettere una ulteriore crescita di Ambrosi.

Quest'ultima commercializza ogni anno oltre 700mila forme di Grana Padano e Parmigiano Reggiano, prodotti Dop su cui Lactalis ha deciso di puntare nella propria strategia di crescita e i propri investimenti in Italia.

«Questa acquisizione darà nuovo impulso allo sviluppo delle eccellenze del Made in Italy sui mercati internazionali - ha dichiarato Giovanni Pomella, amministratore delegato di Lactalis in Italia -, e ribadisce l’interesse del nostro guppo a valorizzare la ricchezza del patrimonio lattiero caseario italiano». «L’operazione conclusa assicurerà ai prodotti Ambrosi quello slancio sui mercati internazionali che abbiamo voluto imprimerle negli ultimi anni - ha dichiarato Giuseppe Ambrosi titolare dell’omonima impresa -. Il il fatto che una azienda di famiglia rimanga guidata dalla famiglia Besnier è un ulteriore elemento di soddisfazione».

Lactalis, presente in Italia da oltre 30 anni, ha in portafoglio marchi come Invernizzi, Cademartori, Locatelli e Galbani, e nell'ultimo decennio ha acquisito aziende come Parmalat, Castelli e Leerdammer. Il fatturato nel nostro Paese è superiore ai 2,5 miliardi di euro.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it