La Carlo Tassara raddoppia i profitti e rileva il 6,7% di Isa Wines

La holding di Zaleski segna utili per 1,7 milioni. Investe nel mondo dei vini accanto all’Istituto Atesino

L’imprenditore franco-camuno Romain Zaleski - © www.giornaledibrescia.it

La Carlo Tassara spa, holding camuna - controllata dall’imprenditore franco-polacco, ma bresciano di adozione, Romain Zaleski - chiude un altro bilancio in utile. L’esercizio 2023 segna profitti per 1,7 milioni (interamente accantonati), in crescita del 140% rispetto ai 716mila euro del 2022; il patrimonio netto passa dai 53,8 milioni del 2022 ai 55,6 milioni, nonostante i 108 milioni di perdite non ripianate dai precedenti esercizi. La holding - ricordiamo - controlla il 100% della Metalcam Too