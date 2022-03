La bresciana Claudia Parzani nuova presidente di Borsa Italiana

Claudia Parzani, bresciana di Rovato, sarà la nuova presidente di Borsa italiana, parte del gruppo Euronext. Il Cda della Borsa ha infatti preso atto delle dimissioni dal Consiglio del presidente, Andrea Sironi, effettive dal 27 aprile 2022, dal termine dell'Assemblea degli azionisti e «per garantire la continuità nella governance» ha nominato presidente l'attuale vice presidente, Parzani, con efficacia dalla stessa data.

L'informazione è stata diffusa da Euronext, dal momento che Sironi, come noto, è candidato presidente nella lista presentata dal Cda di Generali per il rinnovo del board. «È stato un grande piacere e un onore - ha dichiarato Sironi - presiedere il Cda di Borsa Italiana negli ultimi sei anni, caratterizzati da importanti cambiamenti e successi significativi. Borsa Italiana è cresciuta e ha conquistato una dimensione sempre più internazionale, fino all'integrazione nel gruppo Euronext, l'infrastruttura di mercato leader in Europa».

«Sono onorata di essere stata nominata presidente di Borsa Italiana in questo interessante momento - ha commentato Parzani - e di fare parte del progetto di crescita di Euronext».

Parzani è presidente di Allianz e vice presidente di Borsa Italiana dal 2017. È inoltre membro del Cda dell'Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale), del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo di Assonime (Associazione italiana fra le societa' per azioni), del Consiglio generale dell'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt. È la sola manager italiana a figurare nella prestigiosa classifica 100 Women Executives, promossa da HERoes e Yahoo Finance

Da sempre appassionata ai temi legati all'inclusione e alle questioni sociali, è membro, tra l'altro, dell'Advisory Board di Unhcr Italia, siede nel Comitato scientifico di Parks - Liberi e Uguali (associazione no-profit volta a promuovere la diversità nel mondo degli affari) ed è presidente del Consiglio strategico della Fondazione Italia per il Dono (fondazione senza scopo di lucro). È stata membro e poi presidente (dal 2013 al 2016) del Cda di Valore D (associazione italiana impegnata nel sostenere la leadership femminile).

