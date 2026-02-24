Giornale di Brescia
IperTosano apre in via Vallecamonica e cerca personale

Dopo anni difficili riapre giovedì 26 febbraio il Centro Commerciale Sant’Anna alle porte di Brescia. Tra le principali novità la realizzazione di un ampio parcheggio interrato
La riapertura domani, giovedì 26 febbraio
Dopo anni difficili, caratterizzati dall’abbandono delle attività commerciali e da problemi alla struttura, interessata anche da pericolosi crolli, il Centro Commerciale Sant’Anna di via Vallecamonica, completamente ristrutturato, è pronto a riaprire.

IperTosano infatti ha completato i lavori di ampliamento e ridisegno della struttura in funzione della propria filosofia di servizio e da dopodomani, 26 febbraio, l’ipermercato sarà aperto al pubblico. Tra le principali novità la realizzazione di un ampio parcheggio interrato.

Cuore dell’intervento è proprio l’ipermercato che si estende su una superficie di vendita di 7mila metriquadri con 30 casse e 700 posti auto di cui 500 coperti.

Per questa nuova apertura, il gruppo Tosano, che ha altri tre punti vendita nel Bresciano e sei in Lombardia, ha assunto circa 200 persone ma è ancora alla ricerca di figure specializzate per i diversi settori e, chi volesse candidarsi, può verificare quali siano le posizioni aperte direttamente sul portale dedicato alle assunzioni tosanojob.com.

Nel nuovo ipermercato del Centro Commerciale Sant’Anna è stato dedicato grande spazio ai settori del food con una particolare attenzione alla panetteria e alla pasticceria artigianale, in linea con le scelte del gruppo negli altri punti vendita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

IperTosanocentro commercialeSupermercatoBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario