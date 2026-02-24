IperTosano apre in via Vallecamonica e cerca personale

Dopo anni difficili, caratterizzati dall’abbandono delle attività commerciali e da problemi alla struttura, interessata anche da pericolosi crolli, il Centro Commerciale Sant’Anna di via Vallecamonica, completamente ristrutturato, è pronto a riaprire.

IperTosano infatti ha completato i lavori di ampliamento e ridisegno della struttura in funzione della propria filosofia di servizio e da dopodomani, 26 febbraio, l’ipermercato sarà aperto al pubblico. Tra le principali novità la realizzazione di un ampio parcheggio interrato.

Cuore dell’intervento è proprio l’ipermercato che si estende su una superficie di vendita di 7mila metriquadri con 30 casse e 700 posti auto di cui 500 coperti.

Per questa nuova apertura, il gruppo Tosano, che ha altri tre punti vendita nel Bresciano e sei in Lombardia, ha assunto circa 200 persone ma è ancora alla ricerca di figure specializzate per i diversi settori e, chi volesse candidarsi, può verificare quali siano le posizioni aperte direttamente sul portale dedicato alle assunzioni tosanojob.com.

Nel nuovo ipermercato del Centro Commerciale Sant’Anna è stato dedicato grande spazio ai settori del food con una particolare attenzione alla panetteria e alla pasticceria artigianale, in linea con le scelte del gruppo negli altri punti vendita.