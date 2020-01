Intred cresce in Lombardia e acquisisce Qcom

Intred cresce in Lombardia acquisendo dalla famiglia Erri, per 8,2 milioni, il 74,778% di Qcom, società bergamasca attiva in Lombardia ed, in particolare, nelle province di Bergamo, Milano, Brescia, Monza e Brianza, Cremona e Varese e specializzata nella fornitura di connettività in banda larga e ultra-larga, telefonia fissa, servizi di datacenter, servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 4.000 clienti business.

Qcom, fondata dalla Famiglia Erri nel 2000 (con la denominazione originaria di Orobiacom) ha conseguito nel 2018 un valore della produzione di 10,5 milioni e impiegava, al 31 dicembre 2018, circa 80 addetti. La strategia di crescita di Intred «prevede un piano di espansione per linee esterne, una diversificazione ed ampliamento dell'offerta commerciale ed infrastrutturale, cosi come dichiarato in fase di IPO» ricorda Daniele Peli, presidente e amministratore delegato. L'acquisizione, precisa una nota, verrà finanziata in parte con mezzi propri e in parte con ricorso al credito bancario.

