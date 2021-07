Intesa-Talent Garden lanciano Digital Restart per gli over 40

Promuovere l'accrescimento e il rinnovamento delle competenze in chiave digitale per gli over 40 senza occupazione, anche a causa della pandemia, domiciliati o residenti in Lombardia. È questo l'obiettivo di Digital Restart, il Master in Data Analysis realizzato da Talent Garden Innovation School e voluto da Fideuram - Intesa Private Banking.

Digital Restart è infatti un percorso professionale di reskilling con l'obiettivo di formare professionisti in grado di gestire e analizzare dati aziendali a 360 gradi.

Il percorso sarà completamente gratuito grazie al contributo messo a disposizione da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, che erogherà per questo Master 25 borse di studio a totale copertura dei costi, a cui se ne aggiungeranno altre 50 per futuri progetti formativi al via nei prossimi mesi.

«Tutti conosciamo le opportunità che il digitale porta con sé e la grande richiesta di professionisti con competenze digitali - afferma Davide Dattoli, ceo di Talent Garden - e per questo abbiamo lanciato un progetto di vero reskilling digitale insieme a un partner d'eccezione come Fideuram».

